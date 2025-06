Getty Images

Tuttosport - Weah scende nelle gerarchie di Tudor e la Premier è alla finestra

un' ora fa



C'è chi è stato protagonista ancora una volta di una grande prestazione contro l'Al-Ain come Alberto Costa e chi invece nelle gerarchie di Igor Tudor è sceso, come Timothy Weah. L'esterno americano ora, stando a quanto scrive Tuttosport potrebbe anche lasciare Torino e la Juventus. Il suo ingaggio non è alto, circa 2 milioni a stagione, e questo per la Vecchia Signora non rappresenta un ostacolo tuttavia in caso di offerte ritenute consone la Juventus potrebbe lasciarlo partire. Su di lui ci sono i club di Premier, in particolare Tottenham ed Everton.