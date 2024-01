Dall'Inghilterra, Arsenal su Vlahovic: cosa c'è di vero

Rinnovo Vlahovic in salita, la situazione

Sembra ormai il destino di Dusan; ad ogni sessione di mercato arrivano voci e indiscrezioni sul possibile addio alla Juve. L'attaccante serbo a Torino sta bene, è tra i giocatori più pagati della Serie A e il rapporto con il gruppo è ottimo. Eppure, c'è sempre lui al centro del mercato. Lo è stato a lungo in estate nel possibile scambio con Romelu Lukaku. Lo è di nuovo ora dopo la notizia arrivata dall'Inghilterra, con l'Arsenal che sarebbe pronta ad un'offerta da 60 milioni di euro. "Arsenal? Non sappiamo niente, Vlahovic non è sul mercato", ha commentato Cristiano Giuntoli, smentendo quindi una possibile trattativa. Dusan resta nella lista del ds Edu, che nella serata del Golden Boy di Tuttosport a dicembre aveva chiacchierato con l’altro premiato. Al momento però, trovano conferme la smentita del dirigente bianconero. Questo però non significa che Vlahovic sia incedibile. Come d'altronde qualsiasi altro giocatore in rosa, tutti vendibili a fronte di un'offerta adeguata.A rendere complessa la situazione intorno a Vlahovic è ilLo stipendio di Vlahovic, come da accordi contrattuali sottoscritti nel gennaio di due anni fa, va a salire in maniera costante fino a toccare i 12 milioni nella stagione 2025/26: un ingaggio, si legge su Tuttosport, altamente al di sopra dei parametri che il club si è posto con la nuova gestione societaria. L’idea sarebbe quella di lavorare per un rinnovo che possa ridimensionare lo stipendio del giocatore, venendo però incontro alle esigenze del serbo: non per nulla ci sono già stati degli incontri tra i dirigenti bianconeri e Darko Ristic, agente dell’attaccante. Al momento la via di un nuovo accordo sembra alquanto in salita.