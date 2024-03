C’ era sicuramente anche la rabbia per il mal di schiena tornato a tormentarlo, dopo i problemi di ottobre, nello scoppio di nervosismo che aveva travolto Dusan Vlahovic nel recupero di Juventus-Genoa, spingendolo a protestare con tanta insistenza da indurre l’arbitro Giua ad ammonirlo due volte nel giro di una trentina di secondi e porre così fine alla sua partita con due minuti d’anticipo, scrive Tuttosport... Dopo una settimana tra terapie e allenamenti personalizzati, ieri Vlahovic è tornato in gruppo nella seduta congiunta con la Next Gen, penultima senza i nazionali, attesi per l’allenamento di domani pomeriggio. DV9 ha così iniziato la sua corsa verso la sfida di coppa di martedì, terzultimo ostacolo tra la squadra di Massimiliano Allegri e l’unico trofeo che può alzare al cielo: il primo dopo tre anni, il primo dal ritorno del tecnico, il primo per Vlahovic stesso.