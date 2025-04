Tuttosport - Vlahovic e Kolo Muani nel metaverso, Juventus molle e insapore: sarà opportuno buttare via qualcosa

Getty e Calciomercato.com

Non la Juve, né il, una terza squadra che vedevano solo loro -- completamente scollegati dai compagni e disconnessi dalla partita. Nella pericolosissima sconfitta contro il Parma salta agli occhi il grave problema del goal della Juventus , che è tutto tranne che episodico o legato al fatto che i suoi due centravanti non segnano da oltre due mesi". Inizia così l'editoriale di Guido Vaciago su Tuttosport, dopo la sconfitta della squadra bianconera allo stadio Tardini che complica terribilmente il percorso verso la prossima Champions League.

Il commento di Vaciago post Parma-Juventus

"Detto checi ha messo del suo nel fare danni nei primi otto mesi della stagione, la rosa della Juventus manca di qualità e personalità. Mancano, cioè, almeno un paio di fuoriclasse e un paio di leader", prosegue il direttore del quotidiano. "Abbonda, invece, di giocatori di buona volontà, ma evidentemente non all’altezza di riportare il club ai suoi standard di prestazioni sportive e, per esempio, il goal regalato al Parma mette impietosamente in evidenza i limiti di, 20 milioni (oneri compresi) […].Il tifoso della Juve, in questo momento, non chiede di vincere, ma di tenere alto l’onore e la storia del club. E questo per la mancanza di personalità: perché se per fare più goal servono i campioni, per evitare figuracce servono uomini esperti e con carattere. La desertificazione dell’esperienza nell’attuale rosa juventina porta alle sbandate a cui la squadra è andata incontro"."Restano cinque giornate per provare a salvare il quarto posto con il lanciatissimo Bologna un punto sopra, la Lazio a pari punti e le altre inseguitrici a distanza per nulla sicura", la chiosa di Vaciago. "La priorità della Juventus, in questo momento, deve essere quella.. Con logica, con un’idea precisa di come sostituirlo e avendo stampate in mente partite come quelle di ieri pomeriggio, non perché particolarmente brutta o vergognosa (per carità...), ma perché dentro Parma-Juve ci sono quasi tutti i problemi da risolvere o, per lo meno, i più urgenti".





