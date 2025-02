Tuttosport - Vlahovic dice no al Fenerbahce: le ultime sul suo futuro e la posizione della Juventus

Simone Gervasio

Contro il Cagliari,ha segnato il goal numero 14 della sua stagione: il blitz dell'attaccante serbo, capace di rubare palla a Mina prima di saltare anche Caprile e depositare in rete, ha consentito alladi strappare altri tre punti pesanti sul difficile campo della Unipol Domus.Una vittoria di grande spessore che permette a Madama non solo di centrare il quarto successo consecutivo in Serie A, ma anche di salire al quarto posto in classifica e di rosicchirare punti alla vetta dl campionato, ora distante otto punti.E' stata, come detto, la notte di Dusan Vlahovic, tornato a vestire una maglia da titolare e di nuovo decisivo, all'imbocco di un segmento finale di stagione nel corso del quale il serbo vuole essere assoluto protagonista, prima di decidere il suo futuro.

No al Fenerbahce

La posizione della Juventus

Il futuro, appunto. Una decisione, in tal senso, Vlahovic sembra averla già presa. Dopo il no a gennaio ad una ricchissima proposta dall'Arabia Saudita, secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante serbo non avrebbe ceduto nemmeno alla corte del Fenerbahce di José Mourinho.Il club turco sarebbe stato in grado di pareggiare lo stipendio da 12 milioni di euro che DV9 percepisce attualmente all'ombra della Mole. Tuttavia, il classe 2000 non vede nella Super Lig turca il punto d'approdo ideale per la sua carriera. La sensazione, infatti, è che per l'ex attaccante della Fiorentina, qualora si concretizzasse il suo addio alla Juventus, si possano aprire le porte della Premier League.Per quanto riguarda la Juventus, invece, la situazione non è mutata di una virgola. Vlahovic ha un contratto che scade nell'estate del 2026, ma la sua avventura all'ombra della Mole potrebbe già chiudersi in estate. Proprio così perché la proposta del club bianconero di spalmare l'ingente ingaggio del calciatore su un nuovo accordo pluriennale ha trovato la risposta fredda da parte del serbo e del suo entourage. Siamo quindi in una posizione di stallo totale, dove l'unica certezza è che Dusan darà il massimo per la causa bianconera almeno fino al termine dell'annata 2024/25. Quello che verrà dopo sarà ancora tutto da scrivere.