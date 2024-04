In base ai numeri, sembra che Dusanabbia un problema gol contro le formazioni di alta classifica, pur nel contesto generale di una squadra che - sempre analizzando i dati - fa evidentemente fatica a segnare . A secco in campionato da quasi due mesi, dalla doppietta casalinga contro il Frosinone, l'attaccante serbo dellanon ha segnato nemmeno una rete nelle ultime cinque uscite contro le big, con l'ultima che risale addirittura a novembre, quando realizzò il momentaneo 1-0 contro l'Inter all'Allianz Stadium. Lo riferisce Tuttosport, secondo cui quando la posta in palio si alza Vlahovic fa ancora emergere il suo nervosismo, con tutte le conseguenze del caso sulla squadra.