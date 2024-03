Vlahovic dovra presentarsi a Napoli con la consapevolezza giusta, un po’ come quei pre-esami universitari in cui si affrontano alcune parti del programma, prima di dedicarsi al grosso nell’esame vero e proprio. Pre-esami che, scrive Tuttosport, Vlahovic ha superato a pieni voti visti i numeri negli ultimi due mesi (10 gol), ma con una macchia: quello stop che non sbaglierebbe se riprovasse 100 volte, ma che ha sbagliato solo davanti a Sommer, sullo 0-0 nella sfida di San Siro contro l’Inter, alla quale avrebbe potuto dare una storia diversa. Inutile stare a pensare a cosa sarebbe successo se... E ingiusto mettere sotto accusa Vlahovic: l’errore è stato grossolano e pesante, ma pesanti sono stati anche i 10 gol e 2 assist da quando DV9 si è sbloccato il 23 dicembre a Frosinone.