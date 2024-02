Juventus, ballottaggio in difesa

Alex Sandro, record in vista

Danilo è squalificato perGleison Bremer invece è entrato in diffida dal match di San Siro. Novità in vista quindi per la difesa bianconera nelle prossime settimane. A partire appunto dalla gara in programma all'Allianz Stadium lunedì sera, in cui la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di ritrovare i tre punti dopo le delusioni con Empoli ed Inter.A completare il reparto difensivo composto da Bremer e Federico Gatti, confermato titolare nonostante le difficoltà con l'Inter, il ballottaggio è aperto tra. L'italiano si è confermato una certezza quando viene chiamato in causa come ad inizio stagione così come non indugia a schierare il brasiliano. Ed è proprio Alex Sandro il favorito per giocare secondo Tuttosport.Per Alex Sandro tra l'altro, il match con l'Udinese può essere una gara speciale. Raggiungerebbe infatti Trezeguet al secondo posto tra gli stranieri più presenti di sempre con la maglia bianconera, a quota 320, appena sette gettoni al di sotto del primatista assolutoIl sorpasso, salvo nuovi infortuni, è nell’aria prima della conclusione della stagione e dell’avventura di Alex Sandro a Torino.