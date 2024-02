Come racconta Tuttosport, l'avrà un'arma in più nel big match di domani sera contro la. Sfruttando la trasferta nerazzurra a Monza e poi in Arabia, oltre al turno fuori casa del Milan del 20 gennaio, ildello stadio diè stato rifatto e i risultati, buoni, si sono già visti sabato scorso in occasione della sfida dei rossoneri contro il Bologna. Oggi alle 16.30 il terreno verrà testato dalla squadra nerazzurra nella rifinitura, che Simoneha deciso di svolgere proprio al Meazza.Dopo la partita contro il Verona del 6 gennaio scorso il tecnico piacentino non aveva esitato a lamentarsi pubblicamente della questione: "L’altro giorno guardavo la partita del Milan e ho chiamato subito Marotta, è penalizzante per chiunque giochi qui", le sue parole. "Lo sapevamo, purtroppo è già dalla partita con l’Udinese (9 dicembre, ndr.) che questo campo, che prima era un ottimo campo, è in grandissima difficoltà. Bisognerà porre rimedio, penalizza chiunque ci giochi". Detto fatto.