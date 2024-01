Juve, per l'Inter tre opzioni dalla Next Gen: chi sono

Con la squalifica di Areke la partenza per Madrid di Moise Kean, senza contare un Federiconon proprio al top della forma, ecco che per il big match di domenica contro l'lasi è trovata con la coperta improvvisamente corta in attacco. E allora, come racconta Tuttosport, Massimilianosta riflettendo, come già in altre occasioni, sulle possibili alternative a disposizione in, serbatoio da cui ha spesso attinto e anche con un certo successo. Tre, nello specifico, i giovani indiziati a partire per Milano con i "grandi".Si tratta di Nikola, Cosimoe Leonardo(21 anni i primi due, 20 il terzo). Per il primo, appena rientrato dal prestito alla Cremonese e di nuovo al centro della scena con la squadra di mister Massimo Brambilla in cui la sua presenza si sente eccome, non sarebbe nemmeno una prima volta, essendo già stato convocato per l'Inter-Juve a San Siro dello scorso anno deciso da Filip Kostic. Appena tornato alla base anche Da Graca, che fisicamente sta bene ed è sempre seguito con attenzione da Massimiliano Allegri, così come Cerri che domenica contro la Spal ha realizzato il suo quarto gol in campionato dimostrando di essere sul pezzo; forse gli manca ancora un po' di cattiveria in area, ma è certamente reattivo. E pronto, dunque, anche a un'eventuale chiamata dal "piano superiore".