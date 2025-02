Tuttosport - Verso Cagliari-Juve, Vlahovic o Kolo Muani? Il retroscena dalla Continassa: 'Non era mai successo prima'

AFP via Getty Images



Cagliari-Juventus, il retroscena dalla Continassa

Thiago Motta su Dusan Vlahovic



Come Dusan Vlahovic ha scalato di nuovo le gerarchie di Thiago Motta

ci sarà il fischio d'inizio della sfida traalla Unipol Domus Arena del capoluogo sardo. Circa un'ora prima Thiago Motta scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Attenzione però sembra che per la prima volta il tecnico italo brasiliano abbia davvero un dubbio sul centravanti da schierare titolare. Il ballottaggio apertissimo quindi resta traStando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport il tecnico della Juventus mai prima d'ora aveva alternato così tanto i due centravanti nella seduta di allenamento di rifinitura. A differenza di quanto fatto vedere nella giornata di ieri. Questo dimostra che davvero Dusan Vlahovic potrebbe tornare ad avere una maglia da titolare nella Juventus dopo diverso tempo.Ieri in conferenza stampa il tecnico aveva parlato di Vlahovic dicendo: “C'è la possibilità che giochi titolare come gli altri, insieme con Kolo Muani li avete già visti. Le scelte sono fatte per ottenere il massimo nel momento”.Il centravanti serbo infatti avrebbe colpito piacevolmente il tecnico bianconero con l'ingresso in campo ad Eindhoven. Ha lottato su ogni pallone ed ha colpito il palo. Dimostrando così una condizione fisica in grande crescita. Al punto da instillare anche nella testa del proprio allenatore per la prima volta un vero e proprio dubbio di formazione. Dusan intanto scalpita verso una maglia da titolare, ma la scelta finale sarà di Thiago.





