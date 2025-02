Tuttosport - Vaciago: 'Thiago Motta non deve stizzirsi, la stagione rischia di essere molto deludente'

AFP via Getty Images

La strada è giusta, ha ripetuto Thiago Motta in questi giorni, in un momento molto difficile per l'eliminazione in Champions. "Il problema è la lentezza con la quale viene percorsa, quella benedetta strada, e il fatto che sia un convulso salire e scendere, non una crescita progressiva, ma il frenetico tracciato di un elettrocardiogramma", il commento di Guido Vaciago su Tuttosport.Sulla stagione in generale aggiunge: ": fuori anzitempo dalla Champions e dalla lotta scudetto, in corsa solo per il ricco ma insipido quarto posto e la Coppa Italia. I tifosi non sono soddisfatti e non dovrebbe esserlo neanche la società, è necessario migliorare, implementare e lavorare di più e meglio, ma buttare via tutto in nome dell’azzeramento sarebbe un errore grave. La Juventus non ha bisogno dell’ennesimo anno zero, perché zero per zero fa sempre zero".

Vaciago, il commento su Thiago Motta

Su Thiago Motta invece, si legge: "perché la Juventus non può mai uscire così presto e contro una squadra così abbordabile. E nessuno contesta la direzione presa, ma il modo con cui cerca di raggiungerla. Serata come quelle di ieri, per esempio, riassumono in novanta minuti questa stagione, in cui c’è tutto e il contrario di tutto".