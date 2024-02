Una squadra che non ha mai scolpito calcio artistico, ma è sempre stata granitica nella sua etica agonistica. È davvero solo un problema di allenatore come sostengono i No-Max euforizzati dalle ultime quattro orribili partite?", si chiede Guido Vaciago su Tuttosport.Vengono così analizzati i problemi all'interno della rosa: "Sesbaglia passaggi di tre metri, se Gatti vive almeno una volta a partita surreali amnesie calcistiche e la passa agli avversari, se, uno dei pochissimi giocatori di livello internazionale della rosa, vive un fisiologico calo di forma, se ragazzi dal sicuro avvenire (come Cambiaso e Yildiz, per esempio) non sempre riescono a caricarsi il peso della squadra sulle loro giovani spalle, che colpa ne ha Allegri?". A questo si aggiunge ovviamente anche il discorso sul gioco: "D’altra parte, se la squadra avesse uno impianto di gioco più definito, punti di riferimento tattici meno vaghi, non sarebbe costretta a improvvisare (perché un conto è improvvisare con Pjanic, Khedira, Dani Alves, Higuain e Dybala) un altro è chiederlo ai ventenni con cui la Juventus sta cercando di costruirsi il suo destino. La Juventus oggi ha problematiche complesse. La Juventus ha un problema di qualità media della rosa. La Juventus potrebbe senza dubbio esprimersi meglio tatticamente (che non vuole dire più bella, ma più efficace). La Juventus ha una dirigenza che l’anno scorso ha dovuto gestire una guerra e oggi deve riordinare le macerie, il che distrae dall’aspetto sportivo. La Juventus può e deve migliorare si tutti e tre i fronti per tornare a essere... la Juventus. "