"Puoi giocare in modo più aggressivo e spregiudicato contro l’Inter e magari fai anche bella figura, ma ci sono ottime probabilità di prendere l’imbarcata", il commento di Guido Vaciago su Tuttosport dopo Roma-Inter. " No, non è la stessa cosa perdere 1-0 o 5-1, soprattutto se sei la principale rivale per lo scudetto. L’impatto di certe sconfitte nel subconscio collettivo di una squadra è sempre piuttosto profondo. E ne sa qualcosa la Juventus che, l’anno scorso, pur non essendo in lotta per lo scudetto ha visto spegnersi la luce agonistica dopo l’umiliante 5-1 del San Paolo" ha aggiunto il giornalista.Il direttore diè poi tornato sulla sconfitta della Juventus contro l'Inter: "Ci si deve sforzare di meno per capire la logica di Allegri, che a San Siro, contro un’Inter più forte, ha voluto essere il più pragmatico possibile, per la serie: se tutto va bene, la porto a casa o pareggio, se tutto va male non piglio la grandinata e salvo il morale della squadra per i prossimi mesi.". Sulla lotta scudetto invece: "Mancano 15 partite e quasi quattro mesi, se oggi tutto sembra deciso, la storia ci insegna che può succedere ancora di tutto, a patto di crederci, alla storia. E qui si torna a parlare di Massimiliano Allegri, che deve tenere attaccata la Juventus all’Inter, conservando (almeno fino al recupero dei nerazzurri con l’Atalanta) il distacco di quattro punti che certifica la libertà di sognare fino a tre/quattro giornate dalla fine. L’Inter oggi fa paura, ma la Juventus può e deve averne un po’ meno."