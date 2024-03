Apre così l'editoriale di Tuttosport a firma Guido Vaciago, che prosegue: "Tanto, quando un giudice metterà finalmente ordine nei fatti, ne inquadrerà correttamente la proporzione e, magari, assolverà, sarà passato un sacco di tempo, il danno sarà fatto e nessun risarcimento verrà riconosciuto, neanche il gusto di vedere scritto sul giornale la notizia nelle stesse dimensioni con cui erano state diff use le bufale. Che nel nostro Paese funzioni così da un bel po’ di tempo lo sappiamo già, la novità che emerge dall’inchiesta sul “dossieraggio” è il come. Prendi il “Caso Suarez”, un classico moderno di questa particolare attività".E poi chiosa: "I tifosi della Juventus, oggi, scoprono ancora una volta che il nome della loro squadra è ghiotto per chi cerca visibilità e fa gola a chi deve fare notizia, soprattutto coinvolgendolo in uno scandalo. Non importa se è vero o no, bastano un paio di intercettazioni e qualche stralcio di indagine, il resto viene da sé".