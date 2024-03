Guidoanalizza il momento dellanel suo editoriale su Tuttosport: "La quarta sconfitta in nove partite, l’ennesima causata da un errore difensivo individuale, arriva all’ultimo secondo dell’ultimo minuto, ma nasce nel primo tempo, dove l’esperimento del 4-3-3 sembra giovare solo a Federico, lasciando il resto della squadra completamente spaesato e in balia delle verticalizzazioni della Lazio.che, sì, sterilizza il dominio(almeno fino al 94’), ma non produce niente di pericoloso. I bianconeri danno la sensazione di impotenza offensiva, ovvero una sostanziale incapacità di costruire un tentativo efficace e che solo una circostanza fortuita possa portare gli uomini dial gol., fors’anche perché sulla panchina della Lazio vedono Igor, un anno fa ipotesi per la panchina bianconera, che non ha certo cancellato i limiti tecnici della Lazio, maaggredendolo fino alla fine (come invece vorrebbe il motto juventino). Insomma, la Lazio conferma l’idea che qualcosa di più, anche con una squadra che deve ricorrere a Nikola Sekulov, si possa fare, se non altro a livello di spirito, che la Juventus ha smarrito".E ancora: "Martedì un altro confronto con la Lazio, questa volta a Torino, metterà in gioco un pezzo della finale di Coppa Italia: sarà interessante verificare se l’idea di vincere un trofeo riconsegnerà un’anima alla squadra di Allegri.rispettosa dell’amore per la squadra, ma silenziosamente avvilita da tanta ingiustificata mediocrità".