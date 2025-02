Tuttosport - Vaciago: 'La famiglia Agnelli non ha intenzione di vendere la Juventus', il pensiero di Elkann

AFP via Getty Images

Elkann non vuole vendere la Juventus

In questi giorni si è parlato molto della mossa di Tether, che ha acquisito sul mercato il 5% della Juventus e delle parole di Paolo Ardoino, CEO della società, che ha rilasciato un'intervista a proposito. Ma qual è la situazione e la posizione della famiglia Agnelli e in particolare diazionista di maggioranza del club?Di questo ha parlato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sul quotidiano che dirige: "E, soprattutto, non ha venduto a Tether che ha acquistato sul mercato il 5% del club. E sul cosiddetto flottante, ovvero le azioni che circolano (ovvero il 35% del totale) la Juventus e la sua proprietà non possono farci molto. Insomma, J. John è consapevole che la Juventus rappresenta un asset di inestimabile valore emotivo per la famiglia e di discreto valore economico; condivide la passione per la Juventus con i figli (tifosi molto appassionati dei colori bianconeri) e non sta cercando un compratore o ascolta offerte per l’acquisto del club".

Le strategie di Exor per la Juventus

"Elkann e i suoi uomini hanno osservato la mossa di Tether e ne seguono con attenzione le prossime", si legge, "ma restano saldamento al comando della società, con il 65% delle azioni e il 78% dei voti in assemblea, una maggioranza schiacciante che impedisce in questo modo qualsiasi velleità di “scalata” del club. Quindi, non ci sono possibilità di cedere il club nell’orizzonte a medio termine degli Agnelli e se Tether volesse contare di più dovrebbe comunque parlarne con loro".Riguardo le strategie del presente e del futuro: "Esenza comprometterne la competitività. E, anche se Elkann non si tirerebbe indietro in una eventuale situazione difficile (come non lo ha mai fatto in tempi recenti) non sono in agenda degli aumenti di capitale. Quindi l’arrivo di Tether non cambia nulla nel presente e nel futuro della Juventus? Sostanzialmente sì, non cambia nulla, perché la loro presenza come azionisti di minoranza non ha effetti diretti, se non quello di rendere “appetibile” il titolo del club e, chissà, qualche collaborazione futuro (ipotesi al momento non contemplata dal club) sul fronte dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie".