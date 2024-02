"Eccola, la botta della giustizia sportiva: per ora sono sessanta milioni, a fine stagione saranno novanta. Il buco della Champions League conquistata sul campo e poi sottratta alla Juventus perfora i risultati della prima semestrale della stagione 2023-2024 ", scrive Guido Vaciago su Tuttosport. "E verrebbe da ragionare sulla proporzione della pena legata alle plusavalenze, una violazione che avrebbe (il condizionale è legato al fatto che neanche i giudici sono riusciti a spiegarcelo tecnicamente, parlandoci di slealtà sportiva) condizionato il 3,6% del bilancio e penalizza il prossimo per qualcosa fra il 25% e il 30%. Non è solo colpa delle sentenze di un anno fa, se la Juventus registra un rosso pesante, è anche a causa di una situazione non rosea già prima delle vicende giudiziarie. È curioso pensare che il dibattito del popolo juventino si avviti esclusivamente sul tema di Allegri che è, sì, importante, ma rischia di oscurare aspetti molto più determinanti per il futuro bianconero. "