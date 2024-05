Juventus, il commento di Vaciago

"La Juventus non ha le possibilità economiche per infarcire di fuoriclasse la rosa, perciò sarà necessaria la ferocia agonistica che, alla bisogna, può tamponare l’assenza dei campioni", scrive Guido Vaciago su Tuttosport che aggiunge: "La concentrazione di Roma, la forza di volontà di ieri sera, quando sul 3-0 poteva prevalere la voglia di mollare, sono i primi mattoni con i quali erigere la Juventus 2024-25."."Cl’uomo che dovrà ristrutturare la rosa, inventandosi i colpi, cercando di limitare i sacrifici, mettendo insieme un gruppo nutrito perché dovrà affrontare cinque competizioni. I soldi sono quelli che sono, ma non è un caso che John Elkann abbia citato proprio il direttore tecnico nella lettera agli azionisti Exor, puntando forte sulla sua professionalità e abilità.l’importante è aumentare la qualità tecnica di una rosa che si è molto impoverita. Poi sarà compito del nuovo allenatore rivitalizzare il talento dei giocatori che, per circostanze e vicissitudini, lo hanno anestetizzato.