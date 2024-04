Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato il derby tra Torino e Juventus: "Non è stata una partita proprio bruttissima ma resta la malinconia nel pensare che era un derby e in teoria è lo stesso sport di Real Madrid-Manchester City. La Juventus ha espresso troppo poco e tutto sommato anche il Torino. Il punticino conviene molto di più alla Juve che se ne fa qualcosina per consolidare il posto in classifica che le garantisce la Champions. John Elkann qualche giorno fa ha parlato di anno zero, ecco, ci sono tante cose che devono ricominciare alla Juventus per generare quel minimo di entusiasmo che ultimamente sembra sceso sotto il livello minimo di guardia".