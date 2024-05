Vaciago, nuovo intervento: le dichiarazioni su Allegri

Dopo la ricostruzione di quanto successo nei corridori dello stadio Olimpico post finale di Coppa Italia da parte di Guido Vaciago,da Massimiliano Allegri, c'è stata poitramite la nota del suo avvocato, Paolo Rodella. Nell'edizione odierna di Tuttosport, il direttore torna sulla vicenda che lo ha visto coinvolto."La notte di rabbia e follie di Massimiliano Allegri, che mi ha anche riguardato in prima persona, ha spostato l'asse sul quale dovrebbe ruotare il mondo bianconero: la Juventus, intesa come club o come maglia. È la storia a insegnarlo:, che avuto molti eroi e alcuni giganti, ma la grandezza del club è sempre stata superiore eI tifosi bianconeri non meritavano un divorzio così livoroso fra Massimiliano Allegri e la Juventus.Non volevo parlarne più, ieri ho raccontato i fatti sul sito di Tuttosport, perché erano pubblici e volevo evitare distorsioni., affermando che la mia ricostruzione era «completamente falsa» e questo è ancora più grave dei fatti di mercoledì notte che, per me, erano già il passato e frutto di una evidente alterazione dell'allenatore juventino. A fronte di un'accusa così grave, mi tocca ribadire"Il comportamento di Allegri nel corso di tutta la serata", continua Vaciago, "testimonia unaPotrebbe anche non avere tutti i torti, visto che quello che ha passato negli ultimi due anni. Per esempio, le recriminazioni nei confronti degli arbitri, se espresse in modi completamente diversi hanno delle basi solide per essere portate avanti. I tifosi hanno, infatti, gradito la sua esplosione di rabbia contro il mondo arbitrale, perché quella rabbia era la loro, m." Sulla rabbia nei confronti del club invece, il direttore ha aggiunto: "Non è detto che possa rivendicare qualcosa nel suo controverso rapporto con la nuova società, ma i panni sporchi non si lavano in pubblico, soprattutto alla Juventus".