Il direttore di Tuttosport Guidosulle colonne del quotidiano ha commentato cosi la sentenza riguardo le accuse di razzismo mosse verso il difensore dell'Inter Francesco(poi assolto nella giornata di ieri). Il corretto garantismo di un sistema giuridico, che non può e non deve condannare senza prove, cozza con la sincerità dello sconforto di una vittima cui non viene riconosciuta giustizia., condannato non perché ci fossero prove della sua connivenza al caso scommesse, ma perché ‘non poteva non sapere’. E la Juventus si è beccata 10 punti (e 100 milioni i danni) senza che un giudice sia riuscito a dimostrare la falsità delle plusvalenze, senza che le intercettazioni siano state riscontrate in dibattimento (quindi senza essere “prove”) e senza che le valutazioni sul bilancio siano state vagliate da un perito".