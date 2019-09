Un solo errore per l'arbitro Marco Piccinini di Forlì nella partita tra Juventus e Spal di ieri, vinta per 2-0 dai bianconeri. Questa la moviola di Tuttosport.com:



"Partita semplice per l’arbitro Marco Piccinini di Forlì, che però commette un errore incomprensibile al 35’ del primo tempo: sugli sviluppi di una punizione per la Spal, Ronaldo parte in contropiede e Valdifiori lo cintura platealmente, disinteressandosi del pallone, sulla trequarti difensiva bianconera. L’arbitro vede e alza il braccio per lasciar giustamente proseguire l’azione, su cui la Juve va a sfiorare il gol con Dybala (gran parata di Berisha). A questo punto però sarebbe naturale ammonire Valdifiori, che ha impedito a Ronaldo di partecipare all’azione. Inspiegabilmente però Piccinini non prende alcun provvedimento disciplinare. Errore che non incide minimamente sulla partita, ma davvero grossolano. Giusti gli altri cartellini, per Khedira (questo per la verità un po’ severo), Petagna ed Emre Can".