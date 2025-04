Tuttosport - Tudor senza filtri, ci mette la faccia per evitare incomprensioni

AFP via Getty Images

"Bene i tre punti, ma tutti devono remare nella stessa direzione. E possibilmente alla stessa intensità, compatibilmente con le capacità di ognuno". È il messaggio che Igor Tudor ha lanciato ai suoi dopo il match vinto sabato sera dallacontro il Lecce, sul quale Tuttosport riflette così: "Nelle frasi lampanti e franche su come non gli siano piaciuti i giocatori subentrati c’è riflesso in tutta la sua trasparenza l’approccio che il tecnico croato ha avuto fin dall’inizio:".

Tudor ci mette la faccia con i giocatori

Spiega ancora il quotidiano: "Una metodologia che evidentemente convince il gruppo, il quale sta rispondendo con le prestazioni che vanno a braccetto con i risultati.e per mandare un avviso a tutti i naviganti". Il riferimento è alle parole del tecnico croato relativamente ai giocatori subentrati, che non lo hanno affatto convinto soprattutto per l'atteggiamento: prima ancora di esprimere il concetto davanti alle telecamere, dove infatti si è presentato con qualche minuto di ritardo, l'allenatore ne ha parlato anche con i suoi ragazzi, con la massima chiarezza e sincerità, spiegando il suo punto di vista per evitare fin da subito malintesi e incomprensioni.