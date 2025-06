Tuttosport - Tudor verso il rinnovo: oggi il primo incontro, le richieste del tecnico alla Juventus

, nel giorno della sua prima uscita ufficiale da direttore generale della, non ha perso tempo e ha messo immediatamente le cose in chiaro: "Tudor sarà il nostro allenatore per la stagione 2025/26 e spero anche oltre". Parole chiare e dirette a certificare quella che ormai ha tutti i connotati della certezza assoluta.Igor Tudor guiderà, sì, la Juventus al Mondiale per Club, ma al contrario di quanto si potesse ipotizzare fino a poche settimane fa, lo farà anche nella prossima annata sportiva, quella che vedrà il club bianconero impegnato sul triplo fronte del campionato, della Coppa Italia e soprattutto della Champions League, palcoscenico conquistato proprio da Tudor nell'ultima giornata di campionato grazie alla vittoria contro il Venezia.

Oggi il primo incontro

Le richieste di Tudor

Una stagione importante che, di fatto, non prevederà una nuova, ennesima, rivoluzione dal punto di vista della guida tecnica. Tudor, grazie al quarto posto ottenuto in campionato, ha visto scattare l'opzione di rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026, ma le parti in causa sono ora pronte per trattare un prolungamento dell'accordo, in modo da consentire all'allenatore croato di non iniziare la prossima annata sportiva già in scadenza. Morale, della favola: un anno in più di contratto per rafforzare la posizione del tecnico e consentirgli di lavorare con maggiore serenità.Come riferito da Tuttosport, nella giornata di oggi si svolgerà il primo incontro tra i vertici societari e l'entourage del club bianconero. Sarà, di fatto, il primo round che condurrà verso il rinnovo di contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Negli uffici della Continassa, inoltre, Tudor avanzerà anche le sue richieste ufficiali, di carattere tecnico, alla società.Tudor muoverà, di fatto, due richieste principali al board societario: la prima riguarda il mercato, con il tecnico croato che auspica l'innesto di quattro giocatori, di cui almeno due per il reparto offensivo, il quale subirà un'opera di restyling quasi totale. In seconda battuta, Tudor punta ad una forte implementazione del proprio staff tecnico.