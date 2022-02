Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sta già pensando al mercato della prossima estate per riempire un importante tassello mancante della squadra: quello di un asso a centrocampo, per aiutare Vlahovic. Per il quotidiano torinese, alla Continassa avrebbero messo nel mirino tre profili tra loro alternativi: Milinkovic Savic, Zaniolo e Pogba.