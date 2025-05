Tuttosport - Tonali in cima alle preferenze, ma salgono le quotazioni di Florentino Luis

Getty Images



Passa tutto da domenica sera, passa tutto dallo stadio Penzo di. In caso di vittoria e quindi di tre punti la Juventus staccherebbe il tanto desiderato pass per la prossima Champions League. Con il quarto posto e senza chiaramente a cambiare sarebbe anche il mercato della. Dirigenza bianconera che lavorerà per portare a Torino un centrocampista, come riferisce questa mattina Tuttosport.Come detto sopra, tutto dipenderà dalla posizione in classifica. La Juventus infatti si gioca tutto domenica sera. Con(è possibile anche questa), le disponibilità economiche sarebbero differenti in base alla competizione. Inoltre è chiaro, in base alla competizione ottenuta cambierebbe anche l'appeal della Vecchia Signora agli occhi dei giocatori. Aggiungeteci anche che la scelta dei rinforzi dipenderà da chi sarà l'allenatore della Juventus, quindi insomma filtra ancora un po' di incertezza.Le opzioni non si pianificano da un giorno all'altro, quindi servono diverse opzioni. In mediana il desiderio numero uno risponde al nome di Sandro. Il Newcastle però ha investito 60 milioni di euro per portarlo in Premier League e quindi strapparlo non sarà semplice. Inoltre lo ha anche aspettato quando era alle prese con la squalifica. Ecco che ora vorrebbe raccogliere i frutti di questo investimento.Il "piano B" per il centrocampo risponde al nome diche viene segnalato come in uscita dal Benfica, club in cui è cresciuto. Il mediano portoghese è esattamente il giocatore per cui Giuntoli la scorsa estate si è mosso per rinforzare il centrocampo. Ha uno stipendio abbordabile, non dovrebbe superare i 2, 2,5 milioni a stagione. Ha un valore accessibile, circa 30 milioni. Da cosa dipenderà tutto? Da Venezia, dalla Laguna e da quel quarto posto che significherebbe decisamente tanto.





