Tutto congelato fino a nuovo ordine. L’impasse societaria e il sempre più probabile passaggio del controllo dell’Inter a Oaktree ha cristallizzato le scelte fatte da Beppe Marotta in tema di rinnovi. E' questa l'apertura di Tuttosport a tema Inter, con il giornale che spiega anche come siano bloccate in primis le firme di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, due dei volti più rappresentativi. Cifre importanti quelle legate ai loro ingaggi, che portano allo stallo attuale."Problema, per Marotta - si legge - nonostante l’ottimismo di facciata sbandierato pure prima della gara con l’Empoli, è che l’operazione legata al riscadenziamento del prestito si è messa in salita. A dare le carte è ora Oaktree e Suning può ottenere la proroga soltanto se sarà in grado di portare in dote un investitore; in caso contrario - scenario sempre più probabile - toccherà al fondo americano prendere in mano il club in attesa di passare la mano a un acquirente che si sceglierebbe in prima persona. Per rifinanziare il prestito i tempi sono ormai troppo stretti e Zhang - che dopo la sentenza a favore di China Construction Bank non sarà a Milano per la festa scudetto - si muove entro un sentiero sempre più tortuoso in quello che pare sempre più come un vicolo cieco. Il che, come sottolineato, paralizza l’attività del club in una fase già decisiva per programmare la prossima stagione".