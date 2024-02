Tiago Djalò non ha avuto ancora modo di scendere in campo con la Juventus. Il difensore portoghese ha numericamente rimpiazzato la partenza in prestito di Dean Huijsen in direzione Roma. Per la Juventus è stata un’occasione di mercato, colta in inverno prima che per l’ex Lille si potesse scatenare una vera e propria asta. Il fatto che sia reduce da un grave infortunio - la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - limita nell’immediato un minutaggio corposo. Ma ora Djaló sta benissimo, si sta ambientando alla perfezione e potrebbe guadagnare presto qualche spezzone di partita. Lo riferisce Tuttosport.