Juve, le opzioni per sostituire Danilo

Che si stia avvicinando il debutto con ladi Tiago? L'ipotesi non è da escludere, soprattutto alla luce dell'assenza di. Lo scrive Tuttosport, secondo cui il difensore portoghese arrivato a gennaio è ormai a un buon punto della sua preparazione fisica, dopo il grave infortunio patito lo scorso anno, e potrebbe finalmente scendere in campo, magari già domenica nel match contro il. Più indietro Mattia, che sta aumentando il ritmo ma non ha ancora nelle gambe i minuti per disputare una partita.Massimiliano, ad ogni modo, avrà più opzioni rispetto a qualche mese fa per sopperire alla mancanza del capitano, che quando era rimasto ai box tra ottobre e novembre era stato sempre sostituito da Daniele, con successo. Quest'ultimo potrebbe rendersi utile anche nel prossimo match (in alternativa ad), affiancando Federico Gatti e Gleisonche ha scontato un turno di squalifica contro il Verona (e la sua assenza si è sentita eccome). Da capire, poi, se Danilo potrà rientrare per la partita successiva, quella contro il, o se i bianconeri dovranno cercare ancora una soluzione diversa.