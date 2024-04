Il Milan è su Thiago Motta: Le ultime

Al momento,non vuole anticipare nulla sul suo futuro. Sa di avere due opzioni interessanti: restare un altro anno a Bologna e sperimentare la Champions in una città tranquilla, o unirsi alla Juventus, pronta ad affrontare sfide ad alto livello senza esitazione. Lo stesso si potrebbe dire se decidesse di andare al Milan. Il club milanese sta cercando di rimettersi in carreggiata dopo una fase difficile. A rivelarlo è Tuttosport.Thiago Motta era sicuramente il candidato favorito per prendere il posto di Pioli alla fine del 2023. Tra autunno e inverno, il Milan aveva iniziato a valutare i candidati per il nuovo allenatore esembrava essere ilin Casa Milan. Il suo modo di gestire il Bologna, la sua capacità di sviluppare giovani talenti e la sua esperienza in club di alto livello, uniti alla possibilità di lavorare con Zirkzee come futuro centravanti al posto di Giroud, avevano fatto colpo.Tuttavia, la ripresa del Milan tra gennaio e marzo ha messo in pausa ogni decisione e ora il Milan è in fase di recupero.Non sarà facile, ma il Milan, che sta valutando molte opzioni per il nuovo allenatore, non ha ancora gettato la spugna. Nel frattempo, la Juventus è pronta ad accogliere Thiago Motta nel caso in cui Allegri decidesse di lasciare un anno prima del previsto, come molti credono accadrà.