Thiago Motta-Juve, gli ultimi aggiornamenti

In cinque giorni oltre duemila tifosi delhanno firmato su internet una petizione che invita Thiago Motta a restare, la quale forse ne ha scalfito la corazza. "Ringrazio davvero tutti - detta Thiago ai taccuini - in particolare il promotore Giovanni Bertelli. Questa è una cosa bellissima. Sono sicuro che i tifosi ora pensano soprattutto a fare insieme a noi una grande prestazione col Verona. Non sono solo un professionista: sono umano. Penso sinceramente di non meritarmi tutto questo affetto. Io faccio il mio lavoro al massimo, ma è il mio lavoro. Ho enorme gratitudine per ciò che mi trasmettono. Ogni decisione che prendo, non solo questa, viene dal mio lato emotivo", le parole dell'allenatore. Il futuro di Massimiliano Allegri resta incerto nonostante l'anno di contratto che ancora il tecnico ha con la Juventus. E tra i principali candidati a sostituire il livornese c'è Thiago Motta. Giuntoli in particolare lo stima molto e ha già effettuato dei sondaggi per capire la situazione dell'allenatore del Bologna. Thiago Motta interessa anche ad altri club come ad esempio il Milan.