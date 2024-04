Juventus, cosa ne sarà di Arthur?

Almeno due addii, per finanziare il futuro, per scrivere un nuovo presente. La Juventus, in casa, ha un tesoretto da poter sfruttare, fatto di giocatori di tipologie ed estrazioni diverse, ma chiaro. A partire daesterno inglese in scadenza nel 2025 e ancora senza un accordo per il rinnovo. Così, di fronte a una buona offerta, il laterale mancino può essere ceduto in estate. L'obiettivo è di ricavare almeno 15 milioni, di plusvalenza totale, visto che il classe 2003 era stato prelevato minorenne dal Chelsea dietro un indennizzo di soli 100mila euro. E proprio da Londra potrebbe ripartire: come scrive Tuttosport, due club della City, infatti, l'hanno messo nel mirino, ovvero Tottenham e Fulham. Se gli Spurs sono sulle sue tracce ormai da diversi mesi, l'inserimento dei Cottagers è decisamente più recente e risale a qualche settimana fa.Iling, ma non solo. Chi tornerà certamente alla Continassa - si legge - è invece il regista brasiliano, stasera avversario allo Stadium con la Fiorentina, che ha già comunicato alla Juve e all'agente Pastorello la decisione di non voler esercitare il diritto di riscatto. Troppi i 20 milioni pattuiti l'estate scorsa insieme a uno stipendio (5 milioni) decisamente oneroso per la Viola. Da capire se nei prossimi mesi le parti possano dialogare per cercare un'intesa su basi diverse o se Giuntoli dovrà trovare all'ex Barça un'altra sistemazione.