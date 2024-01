Juve, Rabiot rinnova? Le tempistiche

Rinnovo Rabiot intrecciato al futuro di Allegri

Potente nello strappo, fisicamente prestante anche sotto il profilo dell’altezza, ordinato tatticamente, coraggioso nei contrasti. Non c'è dubbio sul fatto che Adrien Rabiot rappresenti il centrocampista ideale per Massimilianoche più di tutti ha spinto per convincere il francese a rimanere alla Juve pochi mesi fa, quando aveva il contratto in scadenza. Una situazione che però si ripete ora, l'esito sarà lo stesso?infatti ha prolungato di un solo anno e si avvicina il momento in cui dovrà nuovamente prendere una decisione. Sua mamma Veronique, che gli fa da agente e quindi cura gli interessi economici della mezzala, era rimasta d’accordo con la dirigenza bianconera che se ne sarebbe riparlato più avanti, addirittura verso la fine del campionato, scrive Tuttosport. In realtà però, queste tempistiche erano legate alla qualificazione in Champions League, fattore fondamentale. La Juve può qualificarsi con grande anticipo cambiando quindi anche i tempi per aprire concretamente la trattativa con Rabiot.Sul tavolo non ci sarà solo la questione economica, anche se comunque sarà un nodo centrale in quanto il giocatore è uno di quelli che guadagna di più, circa sette milioni, e il club si è indirizzato verso la filosofia del contenimento dei costi. L'idea dellapotrebbe essere di un rinnovo triennale, fino al 2027, per blindare definitivamente il giocatore. A fare la differenza però, sarà anche la guida tecnica. Se rimarrà Allegri ( QUI la situazione sul futuro del tecnico ), aumentano le chance di vedere ancora a Torino Adrien. Alla Continassa, questo, lo sanno.