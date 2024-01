Verso Inter-Juve: parla Tacconi

Tuttosport ha intervistato Stefano, che ha detto la sua sullae l'imminente big match tra, concentrandosi soprattutto sulla sfida interna tra Dusane Lautaro- "Secondo me Vlahovic è più forte di testa, di sinistro e di destro, mentre Lautaro è sicuramente un goleador da rapina e anche da gol pesanti. Vlahovic è più forte nel destreggiarsi in area, mentre Lautaro è più temibile da fuori area. I suoi tiri sono davvero micidiali".- "Se i due attaccanti calciano come sanno fare, un portiere ha pochissime possibilità di prendere il tiro sia di Lautaro che di Vlahovic".- "Oggi come oggi penso che sia più indispensabile Vlahovic per la Juve: è la stella polare".- "Visto che la partita si gioca a San Siro, penso che sia Lautaro quello che può subire più la pressione mentre Vlahovic ha imparato a gestire la frenesia se non gli riesce subito il gol".- "Dico Vlahovic..."."I paragoni non sono mai facili però dico che Lautaro mi ricorda Careca, veloce e potente, mentre Vlahovic mi ricorda una punta alla Paolo Rossi".- "Tifo Juve, ma a questo punto la posta la divido al cinquanta per cento".