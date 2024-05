Mattiao Wojciech? Chi lascerà il posto a Michele Di Gregorio ormai in arrivo dal Monza? Questo è quello che al momento si stanno chiedendo i tifosi della Juventus. Stando a quanto riferisce Tuttosport, a lasciare Torino e la Juventus non è ancora stato stabilito chi tra i due sarà. Tutto dipenderà quindi da chi avrà la migliore offerta. Perin in Italia piace a Parma e Monza, ma non è da escludere il Genoa. Szczesny invece ha uno degli ingaggi maggiori di tutta la rosa con Madama che vorrebbe spalmarglielo.