E' di ieri la notizia della rimozione temporanea da parte dellache non avrebbe permesso ai club Italiani di partecipare alla competizione. Così Tuttosport commenta questa decisione: "Una decisione direttamente figlia della decisione della Corte Europea e unD’altronde, dalla sentenza del 21 dicembre, la società che vuole far nascere la Superlega, ovvero la A22 continua il suo lavoro di tessitura fra i club europei, presentando il progetto illustrato quello stesso 21 dicembre, con le tre competizioni e il meccanismo di promozioni e retrocessioni fra di loro (oltre che la piattaforma Unify che trasmetterebbe le partite), la partenza è fissata per la stagione 2025-26. Non è ancora detto che veda la luce, ma il senso della sentenza (che non stabiliva la nascita di alcunché), è quello di mettere un argine agli abusi di potere e posizione dominante delle istituzioni calcistiche, dalla Fifa alle federazioni locali. E la sospensione della norma da parte della Figc è il segnale che certi concetti iniziano a essere recepiti, il che non rappresenta un passe-partout per volare in un altro modello di calcio, ma così si apre uno spiraglio per chi, soprattutto nelle nuove generazioni, si è convinto che un altro modello di calcio e un altro sistema possa essere possibile"