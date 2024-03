Paul Pogba, dopo l'ufficialità della squalifica per quattro anni per doping, ha già annunciato che farà appello al Tas di Losanna. Entro un mese i suoi legali potranno leggere le motivazioni e quindi scatteranno le tre settimane di tempo per poter scrivere e presentare domanda per avere il verdetto d’appello presso la corte svizzera. Potrebbe però non finire qui la vicenda. In teoria, infatti, qualora non fosse soddisfatto del verdetto che emetterà il Tas, il campione avrebbe ancora una ultimissima opportunità, ovvero fare appello presso il Tribunale Federale Svizzero. Lo riferisce Tuttosport.