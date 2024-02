La storia di Paulè ormai nota a tutti. Il giocatore infatti lo scorso agosto dopo un test anti doping era risultato positivo e quindi è stato squalificato. Ora è nella sua villa sulle colline torinesi che si allena individualmente, senza potersi allenare con i suoi compagni di squadra. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport in seguito al 4 anni di stop chiesti dal Tribunale Nazionale Antidoping, il francese attende ancora l’udienza per il suo caso, rinviata in un primo momento a dopo il. Non c'è però alcuna comunicazione ufficiale e questo fa pensare che i tempi per rivederlo in campo possano ancora allungarsi. La sua difensa intanto si prepara.