Laha tra le mani un gioiellino, si tratta di Matiasche terminato il suo prestito al Frosinone farà rientro a Torino, si dovrà capire se per restarci o se sarà il sacrificato per monetizzare dalla Vecchia Signora. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Premier League, in particolare di Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle e Brentford. La Vecchia Signora però ha fissato il prezzo dell'attaccante argentino classe 2003, viene valutato circa quaranta milioni, in quel caso sarebbe difficile resistere.