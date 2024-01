Teun Koopmeiners dell'Atalanta è l'obiettivo principale della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista dell'Atalanta rappresenta infatti il profilo ideale per le caratteristiche che il club bianconero sta cercando. Se però la trattativa non andasse in porto, alla Continassa studiano già la possibile alternativa. Ovvero Mikel Merino, giocatore della Real Sociedad, forte fisicamente (alto 1.90) ma anche dinamico, e completo nelle due fasi di gioco. Certo, rispetto all'olandese, Merino ha meno gol nei piedi e non conosce il campionato italiano. Lo riferisce Tuttosport.