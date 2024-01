Futuro incerto per Moise Kean, cercato non solo in Italia ma anche all'estero. Il Rennes si è fatto vivo ma non convince l’attaccante, discorso diverso per l’Atletico: a Madrid poi c’è quel Saul che è già stato proposto da intermediari a Giuntoli nelle scorse settimane, come riferisce Tuttosport. Chissà quindi se l'asse Torino-Madrid potrà accendersi nelle prossime due settimane. L'attaccante italiano dovrà decidere il suo futuro e ha già espresso quali sono i suoi desideri per la nuova avventura, se davvero dovesse lasciare la Juve.