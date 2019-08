Sono due gli scambi a tenere banco in casa Juventus: quello tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku con il Manchester United e quello tra Joao Cancelo e Danilo con il Manchester City. Secondo quanto riportato da Tuttosport, almeno per il secondo di questi ci sarebbe una data definitiva per chiudere l'affare: si tratta di domani, non appena sarà conclusa la sfida tra Liverpool e City per il Community Shield, primo importante trofeo della stagione per le squadre d'Inghilterra. Una volta terminata la partita, lo scambio si farà.