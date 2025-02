Tuttosport - Savona non al top: chi può giocare terzino sinistro in Juventus-PSV

AFP or licensors

Chi gioca al posto di Savona?

Potrebbe esserci una grande novità nell'undici titolare dellache affronterà ilquesta sera nella gara d'andata dei playoff diSecondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, Nicolò Savona non sarebbe al top della condizione a causa della pubalgia che lo sta tormentando da diverso tempo e, di conseguenza, il suo posto all'interno della formazione iniziale che affronterà il PSV potrebbe essere in discussione.Il ruolo di terzino sinistro, nella gara d'andata dei playoff di Champions, potrebbe dunque spettare a Lloyd Kelly, che in quella zona di campo si era già destreggiato nel secondo tempo contro il Como.

Una potenziale alternativa, in tal senso, potrebbe essere il riadattamento di Weston McKennie, ma il texano salvo colpi di scena giocherà trequartista alle spalle di Kolo Muani.