A quasi due settimane dall'ufficialità del divorzio con Massimiliano Allegri, la Juventus sta per sciogliere il nodo sul suo sostituto. Maurizio Sarri resta in pole per raccoglierne l'eredità a Torino e, secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il suo futuro in bianconero. Fali Ramadani, insieme al suo manager Alessandro Pellegrini, volerà a Londra per l'incontro decisivo insieme a Marina Granovskaia, responsabile sul mercato per ordine di Roman Abramovich. Da questo summit si deciderà il futuro di Sarri e, di conseguenza, della Juventus.