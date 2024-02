La Juventus pensa già a come rinforzare la rosa per la prossima stagione. In particolare, è il centrocampo il reparto per cui Cristiano Giuntoli è al lavoro. Sono diverse le piste che sta studiando il dirigente bianconero. Una di queste porta a Lazar Samardzic, serbo dell’Udinese con cui i bianconeri hanno da tempo un principio d’accordo: in inverno il Napoli non ha chiuso, in estate la Juventus potrebbe affondare, scrive Tuttosport. A patto di optare per un prospetto di talento, ma ancora da sgrezzare con i suoi 21 anni privi di esperienze ai massimi livelli.