Henderson-Juve, le ultime sulla trattativa

Juve, stand-by per Henderson: i motivi

Rinforzarsi sul mercato o rimanere così preservando l'equilibrio del gruppo? Questa la domanda che lasi è posta da settimane e ora Massimilianoi sembra propenso per seguire la strada dell'unità, ovvero di rimanere così puntando su questa rosa. D'altronde, da mesi, alla Continassa, si è lavorato più sulle opportunità di mercato che sui reali desideri. "Non si compra tanto per comprare", il messaggio del tecnico. Ed ecco perché, dopo il no a Kalvin Phillips, secondo Tuttosport anche Jordansembra destinato a rimanere soltanto un’ipotesi bianconera di metà gennaio.Henderson si si inserisce appieno nella categoria delle opportunità perché l’ex capitano del Liverpool vuole abbandonare l’avventura in Arabia Saudita ed è quindi conscio di dover rinunciare all’idea dell’ingaggio monstre di 20 milioni netti. A parte le questioni fiscali e la rescissione con l’on la Juve era, ed eventualmente è, in discussione la durata del contratto perché l’inglese chiede 18 mesi e il club è invece fermo sui sei mesi da qui a fine campionato con eventuale opzione.In più ci sono le inevitabili difficoltà di ambientamento e di inserimento in un periodo in cui la stagione precipita letteralmente verso la fine. E, naturalmente, il solito moloch dell’equilibrio interno. Tutte questioni che assommate, hanno fatto pendere il piatto della bilancia verso l’opportunità di mettere in stand-by l’ipotesi Henderson. Una decisione che di fatto equivale a un abbandono, anche perché l’inglese si guarda attorno e il suo entourage è molto vicino a un accordo con l’Ajax,Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta oggi dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.