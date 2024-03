Juventus, il piano della Roma per Huijsen

Decisione presa: l'assalto per Deansi farà. Un tentativo voluto e dovuto, con una chiave di volta: l’ingresso in Champions League. Il vero ago della bilancia sul mercato per tantissimi club, visto l'incasso che la massima competizione europea prevede, da investire per restare competitivi al massimo livello. Qualcosa che riguarda la Juventus, ma non solo. Un fatto che coinvolge, a maggior ragione, la Roma, che non partecipa alla Champions da ormai 6 anni e che, anche grazie al ranking e al quinto posto per la Serie A, potrebbe tornarci presto.Questo sarebbe un aiuto non da poco, che garantirebbe ai dirigenti romanisti i soldi per un tentativo importante: cercare di trattenere dalle parti di Trigoria Dean Huijsen. De Rossi stravede per il giovane centrale e farebbe carte false per averlo alle proprie dipendenze anche in futuro. Idem i compagni di squadra, che nelle varie interviste pubbliche lo riempiono sempre di elogi e complimenti. Eh già, la Roma non si è affatto rassegnata a perdere il talento di nascita olandese ma ormai naturalizzato spagnolo. Il pressing - si legge su Tuttosport - sul papà-agente Don resta di quelli asfissianti, con padre e figlio che non hanno chiuso la porta dinanzi alla possibilità di proseguire in giallorosso. Il motivo è semplice:E la Juventus? Se dovesse arrivare una proposta da 30 milioni in su, potrebbe vacillare.