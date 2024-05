Roma-Juventus: il dubbio di Allegri a poche ore

OR torna LIVE con il classico post partita: con Antonio Romano, in collegamento Marcello Chirico. Tutto dopo Roma-Juventus, a partire dunque dalle 22.50.

Su quel volo diretto a Roma mancavano due giocatori:, ancora alle prese con un affaticamento muscolare, e Kenan, bloccato da una gastroenterite. L'assenza dell'attaccante turco suggerisce chiaramente quale coppia d'attacco Allegri intende schierare:ha commentato: "È un peccato non avere Yildiz, ma Kean è in forma, così come Milik dopo il gol contro la Lazio che ci ha portato in finale, è più fiducioso. Abbiamo bisogno di tutti: anche chi gioca pochi minuti può fare la differenza."Un altro interrogativo riguarda la scelta traper il ruolo di mezzala, con l'americano che sembra favorito: "Cambiaso può giocare in vari ruoli, è molto versatile. Ha fatto grandi progressi e può ancora migliorare.Ci sono momenti in cui l'allenatore deve fare scelte diverse a seconda della partita e del momento".Al momento, dunque, Mckennie sembra avanti per una maglia da. Ma sarà Weah a far posto al connazionale, non Cambiaso.