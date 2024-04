Laha scelto il silenzio. Dopo la sconfitta subita all'Olimpico e in vista della prossima sfida contro la Lazio in Coppa Italia, Massimilianoha deciso di non tenere una conferenza stampa. La squadra bianconera, che ha collezionato solo sette punti in due mesi con una sola vittoria in nove partite, si è allenata questa mattina alla Continassa e questa sera si recherà in ritiro al J Hotel.Questo ritiro rappresenta una "sorpresa" di Pasquetta, un tentativo di invertire una rotta che sta mettendo a rischio la prossima qualificazione in Champions League. La scelta di ritirarsi è un chiaro segnale dell'importanza e della gravità della situazione attuale della Juventus.Non è la prima volta che la Juventus ricorre al ritiro come misura per affrontare momenti difficili. È già successo prima della sfida contro il Genoa in campionato e nell'ottobre 2022, in seguito alla sconfitta europea ad Haifa. Questa decisione testimonia la volontà della squadra di concentrarsi e reagire di fronte alle sfide che si presentano. Ne scrive Tuttosport.